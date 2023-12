Kurz vor dem Finale: Sind die "The Voice"-Finalisten nervös?

Wie geht es den Finalisten von The Voice of Germany kurz vor der letzten großen Entscheidung? Heute Abend ist es so weit: Ein letztes Mal können die Schützlinge von Ronan Keating (46), Shirin David (28), Giovanni Zarrella (45) sowie Bill (34) und Tom Kaulitz (34) beweisen, was sie draufhaben – und einer von ihnen wird am Ende den Titel holen. Promiflash hat kurz vor dem Finale mit den Kandidaten gesprochen und nachgefragt: Wie steht es um ihre Aufregung?

"Ich bin sehr, sehr aufgeregt, aber ich freue mich sehr auf meinen Auftritt", versichert Joy Esquivias vor dem Finale im Promiflash-Interview. Ihrem Kollegen Egon Herrnleben geht es ganz anders – er erklärt: "Nee, ich bin eigentlich noch gar nicht aufgeregt. Es ist schon anstrengend und die Anspannung ist wirklich groß, aber aufgeregt bin ich noch gar nicht." Und Malou Lovis Kreyelkamp? Die Studentin schwärmt gegenüber Promiflash: "Ich freue mich erstmal richtig krass, dass ich im Finale bin und es ist natürlich alles komplett aufregend, aber ich glaube, ich realisiere das wahrscheinlich erst, wenn das vorbei ist."

Emely Myles freut sich einfach nur auf das Finale: "Das ist ein Traum! Wie sagt man auf Deutsch? Ein Traum, der sich erfüllt, ja! Egal was passiert, ich bin schon ein Gewinner!" So sieht es auch Desirey Sarpong Agyemang – sie verrät: "Das Format 'The Voice' war schon immer ein Traum von mir!" Welches Talent seht ihr vorne? Stimmt unten ab.

ProSieben/SAT.1/André Kowalski Egon bei "The Voice of Germany"

Frederic Kern / Future Image / Action Press Tom und Bill Kaulitz mit ihrem "The Voice of Germany"-Talent Malou

Frederic Kern / Future Image / Action Press Giovanni Zarrella mit seinem "The Voice of Germany"-Talent Desirey

