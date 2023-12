Bald Mama? Gigi Gorgeous gibt Update über IVF-Behandlung

Sie könnten kaum glücklicher sein! Gigi Gorgeous (31) und ihr Ehemann Nats Getty gaben sich 2019 das Ja-Wort. Die kanadische YouTuberin und der amerikanische Designer feierten zusammen mit 220 geladenen Hochzeitsgästen ihre Hochzeit in Kalifornien. Zum vollkommenen Glück fehlte dem transsexuellen Ehepaar bisher noch gemeinsamer Nachwuchs. Dieser scheint nun aber in greifbarer Nähe zu sein: Gigi berichtet nun von Fortschritten bei der IVF-Behandlung!

Der aktuelle Stand der In-vitro-Fertilisation ist, dass wir im Moment sechs Embryonen haben", berichtet die Blondine im Gespräch mit People. Gigi gibt auch die Geschlechter der Embryonen preis: "Es sind vier Mädchen und zwei Jungen, worüber wir uns sehr freuen." Da der Weg zum gemeinsamen Nachwuchs nicht immer einfach gewesen sei, freut sich die Content Creatorin nun umso mehr: "Es fühlt sich sehr surreal an, denn noch vor einem Jahr war ich nicht in der Lage, meine Probe abzugeben und wir waren nicht in der Lage, Embryonen zu erzeugen."

Die Transgender-Beauty outete sich seit Beginn ihrer Karriere bereits viermal. Vor rund zwei Jahren gab sie auf ihrem YouTube-Kanal ein erneutes Update über ihre Sexualität: "Im Laufe der Jahre habe ich erkannt, dass ich mich nicht wegen seines Geschlechts in Nats verliebt habe. Ich habe mich in die Person verliebt, die er ist", erklärte die pansexuelle Influencerin.

Getty Images Gigi Gorgeous und Nats Getty

Instagram / gigigorgeous Gigi Gorgeous und Nats Getty

Getty Images Gigi Gorgeous, YouTuberin

