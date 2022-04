Für die Promis geht es von einem roten Teppich auf den nächsten! Aktuell gibt es für die Stars und Sternchen der Welt viele Gründe, sich aufzuhübschen: Nach zahlreichen Oscar-Partys konnten sie auch bei den Grammy Awards um die Wette strahlen. Bei den 2022 Daily Front Row’s Fashion Awards in Los Angeles gab es nun die nächste Gelegenheit, mit schicken Outfits auf dem Teppich aufzufallen. Aber welche VIPs konnten im Blitzlichtgewitter der Fotografen besonders glänzen?

Machine Gun Kelly (31) stach an der Seite seiner Partnerin Megan Fox (35) ganz besonders hervor. Der Musiker hatte sich für ein ziemlich farbenfrohes Oberteil entschieden, das perfekt mit seiner zartrosa Wuschelfrisur harmonierte. Dazu wählte er eine weite schwarze Hose. Die Schauspielerin trug hingegen ein schlichtes, kurzes Kleid, das ihre langen Beine in Szene setzte. Das Duo posierte verschmust vor den Fotografen und zeigte sich verliebt wie eh und je. Auch Paris Hilton (41) legte einen Pärchenauftritt auf dem Teppich hin – allerdings nicht mit ihrem Ehemann, sondern mit ihrer Mutter Kathy Hilton (63). Die beiden Frauen erschienen in einem schlichten schwarzen, aber mehr als eleganten Look.

Christina Aguilera (41) und Shay Mitchell (35) zeigten mehr Mut zur Farbe. Die Sängerin entschied sich für ein langes Kleid in Türkis mit einem XXL-Beinschlitz. Darunter spitzelten ihren Beine in einer funkenden transparenten Strumpfhose hervor. Die Pretty Little Liars-Darstellerin trug hingegen ein lilafarbenes Kleid, mit dem sie gekonnt ihren Babybauch kaschierte. Alessandra Ambrosio (41) setzte hingegen ganz auf Weiß – nur eine kleine Tasche in Herzform und ihre Overknee Stiefel sorgten für einen farblichen Kontrast in Schwarz.

Getty Images Musiker Machine Gun Kelly

Getty Images Schauspielerin Megan Fox

Getty Images Paris und Kathy Hilton bei den Daily Front Row’s Fashion Awards in Los Angeles

Getty Images Sängerin Christina Aguilera

Getty Images Shay Mitchell in Los Angeles

Getty Images Alessandra Ambrosio bei den Daily Front Row’s Fashion Awards in Los Angeles 2022

Getty Images Travis Van Winkle

Getty Images Tiffany Haddish 2022

Getty Images Derek Blasberg

Getty Images Gigi Gorgeous

Getty Images Designer Brandon Maxwell

