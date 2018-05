Sind sie oder sind sie nicht? In der Vergangenheit sorgten Gigi Gorgeous (26) und Nats Getty bereits des Öfteren für Verwirrung. Im vergangenen Jahr veröffentlichten die Bloggerin und ihre Liebste beispielsweise plötzlich Fotos eines Neugeborenen im Netz und lösten damit eine regelrechte Welle der Spekulationen aus, ob es sich bei dem Kleinen wirklich um ihr Kind handelt. Auch um ihren Beziehungsstatus machten die zwei lange ein Geheimnis – verheiratet oder nicht? Mittlerweile ist klar: Gigi und Nats sind zwar noch nicht unter der Haube, aber dafür mehr oder weniger frisch verlobt.

Einen neuen Instagram-Schnappschuss, der das verliebte Pärchen in der Sonne Brooklyns zeigt, kommentierte die schöne Blondine mit den Worten "Alles Gute zu drei Monaten Verlobung, Baby. Ich liebe dich". Damit löste sie ein für alle Male das Rätsel um ihre privaten Entwicklungen. Erst im November hatte Gigi ein neues Video auf ihrem YouTube-Account hochgeladen, in dem sie mit Nats das beliebte Hochzeitsspiel "Newlyweds Trivia" (z. Dt.: "Wissenswertes über Frischvermählte") spielt. Nicht wenige ihrer Follower zeigten sich von dem Clip verwirrt. Ein User kommentierte damals: "Warte mal, was? Seit wann seid ihr verheiratet?"

Vermählt sind die zwei den neuesten Erkenntnissen zufolge noch gar nicht. Drei Monate zurückgerechnet, müsste die Frage aller Fragen zumindest Anfang Februar gefallen sein. Ob es den traditionellen Kniefall gab und wer um wessen Hand angehalten hat, ist nicht bekannt. Fakt ist aber: Gigi wird wohl in einem wunderschönen weißen Dress zum Altar schreiten und damit den Frauenpart übernehmen. Anfang April begab sie sich bereits in ein Brautmodengeschäft und teilte ein erstes mögliches Hochzeitskleid-Exemplar mit ihrer Community.

John Sciulli / Getty Images Gigi Gorgeous und Nats Getty auf dem Red Carpet der GLAAD Media Awards 2018

Joe Scarnici / Getty Images Gigi Gorgeous und Nats Getty bei den Streamy Awards 2017

Instagram / gigigorgeous Gigi Gorgeous im Brautmodengeschäft

Glaubt ihr, Nats ist vor Gigi auf die Knie gefallen, um die Frage aller Fragen zu stellen? Ja, es war bestimmt total romantisch Nee, so traditionell verlief der Antrag garantiert nicht Abstimmen Ergebnis anzeigen



