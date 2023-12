Hilarie Burton schämte sich wegen ihrer Wochenbettdepression

Hilarie Burton (41) wollte keine Hilfe annehmen! Zusammen mit ihrem Ehemann Jeffrey Dean Morgan (57) hat die Schauspielerin zwei Kinder. Der Kinderwunsch des Paares blieb lange unerfüllt: Innerhalb von fünf Jahren erlebte die One Tree Hill-Darstellerin zwei Fehlgeburten – sie musste sogar eine Abtreibung über sich ergehen lassen. Doch auch die Zeit nach den Geburten ihrer Kids war nicht leicht: Hilarie hatte eine postpartale Depression – und schämte sich sehr dafür!

"Ich hätte in einer Million Jahren nie gedacht, dass ich eine postpartale Depression haben würde. [...] Ich konnte aus allem das Beste machen", erinnert sie sich im Podcast "Let's Talk Off" zurück. Deswegen habe Hilarie sich auch keine Hebamme zur Hilfe genommen, sondern versucht, alleine mit dem Säugling klarzukommen. "Ich fühlte mich gedemütigt, weil ich nicht aus einer Welt stammte, in der so etwas üblich war und es bedeutete, dass ich eine schwächere Frau war, weil ich diese Hilfe in Anspruch nahm", verrät sie. Die Moderatorin habe sich unendlich geschämt, dass sie sich nicht um sich selbst, geschweige denn das Baby habe kümmern können.

Inzwischen hat Hilarie aber verstanden, dass die Hilfe aufgrund ihrer Wochenbettdepression notwendig war. "Ein paar Jahre später, war ich einfach nur noch sauer. Ich dachte nur: 'Ich bin nicht schwach, ich bin eine gute Mutter'", erklärt sie entschieden.

