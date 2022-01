Sie drehen zusammen! Hilarie Burton (39), Sophia Bush (39) und Bethany Joy Lenz (40) sind seit ihrer Zeit in der Erfolgsserie One Tree Hill eng miteinander befreundet. Neun Jahre lang hatten die Freundinnen gemeinsam vor der Kamera gestanden, bevor 2012 die letzte Folge lief. Doch nun gibt es Grund zur Freude: Hilarie und Bethany sind in einer Folge von Sophias Serie "Good Sam" zu sehen!

Diese Neuigkeiten gab Sophia nun auf Instagram bekannt! Zu mehreren lustigen Schnappschüssen der drei Freundinnen schreibt die Schauspielerin: "Die Leute fragen mich: 'Was ist das Beste daran, 'Good Sam' zu produzieren?' Dass meine besten Mädels mit dabei sind, steht ganz oben auf der Liste!" Für diese Ankündigung haben sich die drei Ladys etwas Besonderes überlegt – denn sie haben ein Foto nachgestellt, das damals für ihre gemeinsame Serie "One Tree Hill" aufgenommen wurde. Doch das ist nicht das erste Mal! Auch um auf ihren Podcast "Drama Queens" aufmerksam zu machen, haben Sophia und ihre ehemaligen Co-Stars bereits besagtes Foto nachgestellt. Die Fans freut es: "Oh mein Gott, fantastisch!" oder "Einfach fabelhaft" sind nur zwei der begeisterten Kommentare zur Reunion.

Aber vielleicht gibt es bald auch ein Wiedersehen mit dem kompletten Cast von "One Tree Hill", denn auch über ein Reboot der Kultserie wird immer wieder gemunkelt! Hauptdarsteller Chad Michael Murray (40) wäre dazu mehr als bereit. Darauf angesprochen meinte der Schauspieler bereits, dass es durchaus im Bereich des Möglichen liege!

ActionPress/Collection Christophel Der Hauptcast von "One Tree Hill"

Getty Images Sophia Bush im Juni 2021

Instagram / sophiabush Sophia Bush im August 2021

