Hilarie Burton sicher: Taylor Swift und Travis verloben sich

Hilarie Burton (41) gibt ihre Prognose ab! Die Schauspielerin verfolgt gespannt das neueste Promi-Pärchen, das im Moment für Schlagzeilen sorgt: Taylor Swift (33) und Travis Kelce (34). Am vergangenen Wochenende knutschten die Sängerin und der NFL-Star dann zum ersten Mal in der Öffentlichkeit nach einem Konzert von ihr. Und Hilarie glaubt, dass Taylor und Travis bald Nägel mit Köpfen machen!

Auf X kommentiert die One Tree Hill-Darstellerin die jüngsten Ereignisse nach der öffentlichen Liebesbekundung des Paars. "Sie werden das schönste Weihnachten mit Flanell, Kuchen und roten Schleifen haben... und dann werden diese beiden Babys im Mai verlobt sein", prophezeit Hilarie.

Nicht nur der Kuss versetzte die Fans der "Lavender Haze"-Interpretin am Wochenende in helle Aufruhr: Bei ihrem Konzert in Argentinien veränderte Taylor nämlich außerdem eine Zeile in ihrem Song "Karma", um ihren Freund zu würdigen! Statt "Karma ist der Mann auf dem Bildschirm" sang sie "Karma ist der Mann bei den Chiefs". Auf diversen TikTok-Videos ist daraufhin zu sehen, wie sich der Kansas-City-Chiefs-Spieler im VIP-Zelt richtig freut.

Anzeige

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Hilarie Burton im September 2019 in West Hollywood

Anzeige

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im November 2023 in Buenos Aires

Anzeige

Glaubt ihr auch, dass sich Taylor Swift und Travis Kelce bald verloben werden? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich glaube nicht daran. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de