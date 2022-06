Wegen einer Fehlgeburt: Hilarie Burton hatte eine Abtreibung

Hilarie Burton (39) hat eine harte Zeit durchgemacht. Denn der Wunsch der One Tree Hill-Darstellerin nach einem zweiten Kind gemeinsam mit ihrem Mann Jeffrey Dean Morgan (56) blieb lange unerfüllt. So musste die Brünette innerhalb von fünf Jahren einige Tiefschläge einstecken, da sie zweimal eine Fehlgeburt erlitt. Nun sprach Hilarie offen darüber und erklärte, dass sie sogar eine Abtreibung über sich ergehen lassen musste.

In den USA wurde das "Roe versus Wade"-Recht, welches bislang eine legale Abtreibung ermöglichte, außer Kraft gesetzt. Deshalb teilte Hilarie auf Instagram ihre persönliche Erfahrung und Meinung zu dem Thema. "Die Abtreibung nach dem Tod meines Fötus ermöglichte es meiner Gebärmutter, so zu heilen, dass sie gesund genug war, um zukünftige Schwangerschaften zu ermöglichen", schrieb sie unter das Bild, auf dem ihre Tochter zu sehen ist und merkte an: "Ich habe meine Tochter nur wegen meiner Abtreibung zur Welt bringen können." Aus diesem Grund sei sie froh, dass sie die Entscheidung über einen Schwangerschaftsabbruch damals selbst treffen konnte.

So verdeutlichte die 39-Jährige die Folgen von den neuen Gesetzen: Sie wäre vermutlich zu einer Mordverdächtigen erklärt worden, wenn "Roe versus Wade" nicht existiert hätte. "Wenn die Abtreibung illegal gewesen wäre, hätte die Polizei meinen Körper untersuchen lassen, um sicherzugehen, dass ich nicht meine eigene Fehlgeburt verursacht habe", äußerte Hilarie ihre Bedenken.

Anzeige

Instagram / hilarieburton Hilarie Burton und Jefffrey Dean Morgan mit ihren beiden Kindern

Anzeige

Getty Images Hilarie Burton, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / hilarieburton Hilarie Burton mit ihrer Tochter George

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de