Strategie, um Frauen zu verführen? Maurice Dziwak packt aus!

Er plaudert aus dem Nähkästchen! Maurice Dziwaks Datingleben sorgt aktuell für Schlagzeilen, da der Oberhausener seit der Trennung von Ricarda Raatz das Singledasein offenbar in vollen Zügen genießt: Mehrere Flirts des Casanovas meldeten sich in den vergangenen Tagen zu Wort und zeigten sich enttäuscht von dem mehrgleisig fahrenden Reality-TV-Star. Doch hat der Herzensbrecher eine ausgeklügelte Flirt-Strategie? Im Promiflash-Interview packt Maurice aus!

"Ich verfolge keinen Plan oder habe eine Strategie, die Frau um den Finger zu wickeln", gesteht der Hottie gegenüber Promiflash. Das Wohlbefinden seiner Partnerin liegt dem 25-Jährigen aber sehr am Herzen: "Bei einem Date oder auch generell beim Kennenlernen ist es für mich am wichtigsten, dass sich die Frau geborgen und vor allem wohlfühlt. Ich möchte derjenigen das Gefühl geben, dass sie so sein kann, wie sie ist."

Sein Ex-Flirt Maria schwärmte gegenüber Promiflash ebenfalls von Maurices Verhalten: "Er war immer gut zu mir und hat mich behandelt wie eine Prinzessin, deswegen möchte ich als Mensch nicht schlecht von ihm sprechen." Maria ist aber derzeit wegen Fotos, auf denen der Fitnessfan mit einer anderen Frau zu sehen ist, "sehr enttäuscht".

Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak im November 2023

Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak, TV-Star

Anzeige

Privat Maurice Dziwak und Maria Mentolo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de