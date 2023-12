Entlarvt? Cora Schumacher soll ins Dschungelcamp 2024 ziehen

Steht damit eine weitere Kandidatin fest? Im Januar hat das lange Warten ein Ende – dann heißt es endlich wieder: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" Offiziell dabei ist bislang nur Filmstar Heinz Hoenig (72) als Dschungelcamp-Bewohner. Insidern zufolge soll sich auch Nico Legat in den australischen Busch trauen. Nun wurde wohl die nächste Teilnehmerin entlarvt: Cora Schumacher (46) soll ebenfalls in das Camp ziehen!

Das will nun zumindest Bild aus Senderkreisen erfahren haben. Demnach soll sich die 46-Jährige schon in wenigen Wochen in den Flieger nach Australien setzen, um dort um die berüchtigte Dschungelkrone zu kämpfen. Doch damit noch nicht genug an Insider-Wissen: Laut dem Blatt soll die Ex von Ralf Schumacher (48) angeblich eine der höchsten Gagen der Sendung erhalten!

Erst vor wenigen Tagen behauptete das Blatt, dass der einstige Temptation Island-Kandidat sich im nächsten Jahr ans australische Lagerfeuer gesellen werde. Damit könnte der TV-Fremdgeher Nico in die Fußstapfen seines Vaters treten: Papa Thorsten Legat (55) war nämlich selbst einmal ein Camper im Dschungel und wurde im Jahr 2016 sogar Dritter.

Getty Images Heinz Hoenig im August 2009

Instagram / coraschumacher Cora und Ralf Schumacher im Februar 2023

RTL / Frank J. Fastner Nico Legat, "Temptation Island"-Kandidat

