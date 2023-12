Nico Legat soll nächstes Jahr ins Dschungelcamp ziehen!

Steht damit ein weiterer Kandidat fest? Im Januar wagen sich wieder einige Prominente in den Busch: Das Dschungelcamp geht wieder los! Bislang wurde schon viel spekuliert, wer dabei ist. Ein Kandidat wurde aber bereits offiziell bestätigt: Der Filmstar Heinz Hoenig (72) zieht in das Camp. Nun soll ein weiterer Teilnehmer feststehen: Nico Legat soll ebenfalls nächstes Jahr in das Dschungelcamp ziehen!

Das will Bild erfahren haben. Demnach sei der Temptation Island-Star unter den Kandidaten, die nach Australien fliegen und sich den spannenden Challenges stellen. Damit könnte der TV-Fremdgeher in die Fußstapfen seines Vaters treten: Papa Thorsten Legat (55) war selbst einmal ein Kandidat und wurde 2016 Drittplatzierter.

RTL verkündete vor wenigen Tagen den ersten Kandidaten – Heinz. Der Schauspieler freut sich schon riesig auf das neue Format: "Es ist eine Herausforderung, das macht mich scharf darauf", verriet der "7 Zwerge"-Star dem Sender. Er reist sogar komplett ins Blaue, denn Dschungelcamp-Experte ist er nicht: "Ich weiß nicht, was da kommt, wer da mitmacht und was da überhaupt los ist."

Instagram / nico.legat Nico Legat bei sich Zuhause

Instagram / nico.legat Thorsten Legat und sein Sohn Nico

Getty Images Heinz Hoenig im August 2009

