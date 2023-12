Ana Johnson teilt erstmals Schnappschuss mit Baby Maui!

Sie gibt einen privaten Einblick. Ana Johnson (30) und Tim hatten bereits seit vielen Jahren einen sehnlichsten Wunsch: ein gemeinsames Kind. Doch klappte das zunächst nicht so, wie sie es immer geplant hatten. Im April ging ihr Traum jedoch endlich in Erfüllung. Mithilfe einer Kinderwunschbehandlung wurde die YouTuberin schwanger. Vor wenigen Tagen erst begrüßten die beiden dann ihr kleines Wunder auf der Welt. Nun teilt Ana erstmals ein Bild ihres Sprosses im Netz.

"Ich glaube, ich sah nie fertiger und glücklicher zugleich aus", schreibt die stolze Mama auf ihrem Instagram-Profil und fügt hinzu: "So langsam kommen wir drei in unserem neuen Leben an." Der Beitrag zeigt zwei intime Aufnahmen der Influencerin zusammen mit ihrem kleinen Jungen. In diesen blickt Ana sichtlich erleichtert in die Kamera, während sie ihren Spross liebevoll umklammert. Offenbar zeigen die Fotos die 30-Jährige nur kurze Zeit nach ihrer Geburt. "Ich werde diese wunderschönen Momente niemals vergessen. [...] Fünf Jahre hat es gedauert, bis du bei uns bist und jede Sekunde des Wartens hat sich gelohnt!", schreibt sie abschließend.

Auch die Geburt ihres Babys teilten Ana und Tim auf Social Media. In ihrer Instagram-Story meldeten sich die frischgebackenen Eltern zu Wort: "Hinter uns liegt eine superanstrengende Woche, aber wir sind wohlauf, also macht euch bitte keine Sorgen." Damals machte sie außerdem klar, dass sie "glücklicher nicht sein" könne.

Instagram / anajohnson Ana Johnson und ihr Baby kurz nach der Geburt

Instagram / anajohnson Ana und Tim Johnson mit ihrem Sohn

Instagram / anajohnson Ana Johnson und ihr Mann Tim

