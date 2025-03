Neuer Versuch: Ana Johnson hat bald nächsten Embryotransfer

Ana Johnsons (31) Reise zum Mutterglück war alles andere als leicht. So erlitt die Influencerin in den vergangenen Jahren mehrere Fehlgeburten und durchlief sechs Embryotransfers, bis sie schließlich mit ihrem Sohn schwanger wurde. Trotz der schwierigen Zeit der Ungewissheit und des Leidens möchte Ana nun bald einen weiteren Versuch wagen – und ihrem Sohn somit ein Geschwisterchen schenken. "Dieses Jahr geht es für uns in die nächste Runde. Wir haben sogar schon einen Termin", verriet sie ihren Fans in einem Instagram-Post.

"Ich freue mich tatsächlich – trotz all der Gefühle, die wieder hochkommen – auf diese Reise, weil ich weiß, dass sich dieser Weg lohnen kann", erklärte Ana weiter. In dem Beitrag erinnerte sich die 31-Jährige an ihren erfolgreichen Embryotransfer von vor zwei Jahren zurück, der ihr und ihrem Mann Tim schließlich ihr erstes gemeinsames Kind bescherte. "Die Medikamente, die unzähligen Arztbesuche, die vielen blauen Flecken von den Spritzen, die Achterbahn der Gefühle, die große Hoffnung & alles wieder zu verlieren, die Fehlgeburten, das Misstrauen in den eigenen Körper... doch wisst ihr was? Sobald ich unser Wunder in den Armen halten konnte, begann meine Heilung", reflektierte sie emotional.

Im Dezember 2023 begrüßten Ana und Tim ihren ersten gemeinsamen Sohn auf der Welt – den kleinen Maui. Als dieser im vergangenen Mai bereits fünf Monate alt war, konnte es die Bloggerin gar nicht fassen. "Ich sauge jede Sekunde auf und genieße auch die Momente, die stressig oder kräftezehrend sind. All das haben wir uns so lange gewünscht!", schwärmte sie auf Social Media.

Anzeige Anzeige

Instagram / anajohnson Tim und Ana Johnson, YouTuber

Anzeige Anzeige

Instagram / anajohnson Tim Johnson, Ana Johnson und ihr Sohn Maui

Anzeige Anzeige