Körpergefühl: Ana Johnson ist nicht mehr so selbstbewusst

Im Dezember 2023 ging für Ana Johnson (31) ein großer Traum in Erfüllung: Die Influencerin wurde zum ersten Mal Mama und ihr kleiner Sohn Maui wurde geboren. Seither hat sich für sie einiges geändert – auch in Bezug auf ihr Selbstbewusstsein. "Bin, seitdem ich Mama geworden bin, nicht mehr so selbstbewusst, was meinen Body angeht, weil er in den letzten Jahren auch einiges durchgemacht hat", gesteht sie in ihrer Instagram-Story offen und ehrlich. Doch das wolle Ana künftig wieder ändern. "Glaube aber, dass mir die coolen Looks einen Boost zu mir selbst zurückgeben werden", erklärt sie und spielt damit auf ihre Outfits für das anstehende Coachella-Festival an, das am Freitag startet.

Bevor Ana Mama ihres Sohnes wurde, musste sie Schweres durchmachen, um Mama zu werden. So erlitt die heute 31-Jährige einige Fehlgeburten und musste zudem mehrere Embryotransfers über sich ergehen lassen, ehe sie mit Maui schwanger wurde. Vor Wochen erinnerte sie an diese emotionale Zeit zurück. "Genau heute vor zwei Jahren war mein Embryotransfer! Wie schnell die Zeit doch einfach rast", erklärte Ana in einem emotionalen Statement. Damals habe sie sich an einem richtigen Tiefpunkt befunden – als sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr, habe sich das aber geändert.

Im Dezember wird Maui bereits zwei Jahre alt. Und wenn es nach Ana und ihrem Mann Tim geht, soll ihr Sohn schon bald ein Geschwisterchen bekommen. "Dieses Jahr geht es für uns in die nächste Runde. Wir haben sogar schon einen Termin", berichtete die Unternehmerin zu einem weiteren Embryotransfer, auf den sie hinfiebert. "Ich freue mich tatsächlich – trotz all der Gefühle, die wieder hochkommen – auf diese Reise, weil ich weiß, dass sich dieser Weg lohnen kann", kündigte sie an.

Anzeige Anzeige

Instagram / anajohnson Tim Johnson, Ana Johnson und ihr Sohn Maui

Anzeige Anzeige

Instagram / anajohnson Ana und Tim Johnson, Influencer-Ehepaar

Anzeige Anzeige

Anzeige