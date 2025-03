Ana Johnsons Embryotransfer glückte heute vor zwei Jahren

Ana Johnson (31) erinnert an einen besonders emotionalen Tag zurück. Auf Instagram blickt die Influencerin auf den entscheidenden Moment ihrer Kinderwunschreise zurück: ihren Embryotransfer. Zwei Jahre ist das inzwischen her! Zu diesem Anlass postete Ana eine Bilderreihe und schrieb darüber, wie sehr sich ihr Leben in dieser Zeit verändert hat. "Unser Krümel – heute vor zwei Jahren. Genau heute vor zwei Jahren war mein Embryotransfer! Wie schnell die Zeit doch einfach rast", begann sie gerührt. Damals befand sie sich an einem richtigen Tiefpunkt, heute könnte sie kaum glücklicher sein. Sie betonte: "Es fühlt sich so an, als wäre unser kleiner Engel schon immer da gewesen."

In ihrem Post beschrieb Ana zudem die Herausforderungen ihrer fast fünf Jahre dauernden Kinderwunschreise. "Wenn ich diese Bilder anschaue, wirkt diese Zeit wie ein ganz anderes Leben. Die Medikamente, die unzähligen Arztbesuche, die vielen blauen Flecken von den Spritzen, die Achterbahn der Gefühle, die große Hoffnung und alles wieder zu verlieren, die Fehlgeburten, das Misstrauen in den eigenen Körper", reflektiert die Bloggerin. Doch das war vergessen, als der kleine Maui schließlich geboren wurde: "Sobald ich unser Wunder in den Armen halten konnte, begann meine Heilung."

Ana und ihr Ehemann Tim sind seit über sechs Jahren verheiratet und teilen ihren langen Weg zum gemeinsamen Familienglück immer wieder mit ihren Fans. Nach zahlreichen gescheiterten Embryotransfers erfüllte sich ihr Babywunsch schließlich im April vor zwei Jahren. Im Dezember 2023 kam ihr Sohn schließlich auf die Welt. Der Name des kleinen Wonneproppens hat eine besondere Bedeutung für seine Eltern. "Hawaii ist bekannt für seine Vielzahl von Regenbögen. Wie ihr wisst, ist unser kleines Wunder ein sogenanntes Regenbogenbaby. So werden Babys genannt, die nach einer Fehlgeburt oder einem Sternenkind zur Welt kommen", erklärte Ana kurz nach Mauis Geburt im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / anajohnson Tim Johnson, Ana Johnson und ihr Sohn Maui

Anzeige Anzeige

ActionPress Tim und Ana Johnson im Jahr 2022