Beim Schnüffeln ertappt: Olivia Rodrigo hatte Internet-Panne

Sie plaudert aus dem Nähkästchen! Olivia Rodrigo (20) hatte durch ihre Rolle in der High School Musical-Serie über Nacht große Bekanntheit erlangt. Mittlerweile feiert die Musikerin zahlreiche Erfolge. Doch gerade als ihre Karriere im Jahr 2021 Fahrt aufzunehmen begann, lief es für die Sängerin privat nicht so gut: Zu dem Zeitpunkt litt sie sehr unter der Trennung von ihrem Ex-Partner. Daher stalkte sie ihn in den sozialen Medien. Nun plaudert Olivia aus, dass sie beim Schnüffeln erwischt wurde!

Von dem unangenehmen Fauxpas erzählt die "Get Him Back"-Interpretin in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". "Mir ist einmal etwas sehr Peinliches passiert, als ich meinen Ex gestalkt habe", gesteht sie. Beim Hinterherspionieren habe sie aus Versehen begonnen, ihrem Verflossenen in den sozialen Netzwerken zu folgen. "Ich bin nur einer Person gefolgt, also war es superoffensichtlich, dass ich ihm folge." Doch als sie die Panne wieder rückgängig machen wollte, sei ihr Handy ausgegangen. "Ich konnte kein Ladegerät finden, also folgte ich eine Weile nur meinem Ex", erklärt sie lachend.

Mittlerweile ist der Vorfall der Schauspielerin vermutlich egal: Olivia ist angeblich frisch verliebt. Bei dem neuen Mann an ihrer Seite soll es sich um den Schauspieler Louis Partridge handeln. Gegenüber The Sun berichtete ein Insider kürzlich: "Sie haben sich Anfang des Jahres durch gemeinsame Freunde kennengelernt und haben seitdem viel miteinander geschrieben."

Anzeige

Getty Images Olivia Rodrigo, Sängerin

Anzeige

Getty Images Olivia Rodrigo bei den VMAs 2023

Anzeige

Getty Images Olivia Rodrigo, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de