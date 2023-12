Louis Partridge begleitet seine Olivia Rodrigo überall hin!

Ein treuer Begleiter! Olivia Rodrigo (20) ist aufgrund ihrer Songs über Herzschmerzen und Liebeskummer berühmt geworden. Doch mit diesen Themen könnte es dank ihres neuen Begleiters Louis Partridge vorbei sein. Denn die "Drivers License"-Interpretin und der Schauspieler sollen aktuell frisch verliebt und ein glückliches Pärchens sein. Das bewiesen die Turteltauben auch am Wochenende: Louis wich seiner Olivia nicht von der Seite!

In den vergangenen zwei Tagen standen für die Sängerin einige Events an. Bei der Jingle-Ball-Performance in Los Angeles feuerte sie Louis aus dem Publikum an, bei der After-Party von Saturday Night Life in New York City war er ihre Plus Eins. Laut Just Jared sollen die beiden die Party in einem gemeinsamen Auto verlassen haben.

Für ihren Auftritt bei dem iHeart Jingle Ball kleidete sich Olivia in ein schimmerndes Minikleid mit tiefem Ausschnitt. Neben der 20-Jährigen waren auch Stars wie Paris Hilton (42), Dixie D'Amelio (22) oder Niall Horan (30) anwesend und begeisterten die Gäste mit aufregenden Looks und Showeinlagen.

Getty Images Olivia Rodrigo

Instagram / louispartridge_ Louis Partridge im Juni 2023

Getty Images Olivia Rodrigo

