Kontrovers: Olivia Rodrigo verteilt die Pille danach an Fans

Olivia Rodrigos (21) Fans würden bei ihren Konzerten bestimmt so einiges erwarten, doch Verhütungsmittel sind dann doch eine Überraschung. Auf ihrer "Guts World Tour" ist die junge Sängerin momentan in den amerikanischen Südstaaten unterwegs, wo Abtreibung ein kontroverses Thema ist. Variety berichtet, dass sie bei einem Konzert in St. Louis Unterstützung von einer wohltätigen Organisation hatte, um auf die Wichtigkeit von sexueller Gesundheit aufmerksam zu machen. Darum konnten sich ihre Fans vor Ort kostenlose Notfallverhütung, Kondome und Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen abholen.

Die Aktion ist Teil von Olivias Initiative "Fund 4 Good". "Die Stiftung setzt sich für die reproduktive Gesundheit von allen Frauen, Mädchen und Menschen ein", erzählte die "Driver's Licence"-Interpretin auf TikTok. Allerdings hat ihr Engagement eine Welle der Empörung ausgelöst. Auf Instagram schreibt eine Mutter: "Deine Fangemeinde besteht aus zwölf bis 14-Jährigen und du verteilst die Pille danach? [...]. Hab deine Meinung, aber dräng sie unseren jungen Mädchen nicht auf." Andere Fans unterstützen die Grammy-Gewinnerin: "Ich bin so stolz auf dich. Vielen Dank, dass du dich für Frauen einsetzt."

Die negativen Kommentare scheinen nicht spurlos an dem ehemaligen Disney-Star vorbeizugehen. In Zukunft sollen bei Olivias Konzerten keine Verhütungsmittel mehr zur Verfügung gestellt werden. Variety berichtet, dass das Team der 21-Jährigen einsehe, dass es aufgrund der Anwesenheit von Kindern bei den Shows nicht angebracht sei. Eine Mitarbeiterin der Organisation, die für die Aktion verantwortlich war, ist von der Entscheidung enttäuscht. "Fakt ist, dass Jugendliche Sex haben. Deshalb brauchen sie Zugang zu Verhütungsmitteln und der Pille danach. Was wir tun, ist in allen 50 Staaten völlig legal", stellt sie klar.

Olivia Rodrigo bei den MTV Video Music Awards 2023

Olivia Rodrigo

