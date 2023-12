Offiziell? Olivia Rodrigo knutscht wild mit ihrem Neuen rum

Sie ist wieder voll und ganz auf Wolke sieben! Für Olivia Rodrigo (20) läuft es beruflich sowie privat aktuell ziemlich rund. Neben einer steilen Musikkarriere hat die Sängerin jetzt auch wieder Glück in der Liebe: Seit ein paar Wochen datet sie nämlich den Schauspieler Louis Partridge. Und dass es bei den beiden ernst ist, machen sie nun deutlich: Olivia und Louis wurden beim Küssen auf offener Straße erwischt!

Paparazzi erwischten die beiden am Mittwochnachmittag an einer Tankstelle in New York. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen das Paar beim ungehemmten Knutschen. Vor allem der 20-Jährige bekam wohl nicht genug von seiner Freundin. Ganz ungeniert packt er sie auf den Aufnahmen an ihrem Hintern und hebt sie spielerisch vom Boden. Olivia schien das zu gefallen.

Doch wie sind die beiden überhaupt zusammengekommen? "Sie haben sich Anfang des Jahres durch gemeinsame Freunde kennengelernt und haben seitdem viel miteinander geschrieben", verriet erst kürzlich ein Insider gegenüber The Sun. Für Louis soll die "Driver's License"-Interpretin bereits mal nach London geflogen sein.

Getty Images Louis Partridge, Schauspieler

Getty Images Olivia Rodrigo, Sängerin

Getty Images Olivia Rodrigo im Dezember 2023

