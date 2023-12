Olivia Rodrigo gesteht: Sie hasst einige ihrer alten Songs!

Olivia Rodrigo (20) hat eine steile Karriere hingelegt. Durch ihre Rolle in der High School Musical-Serie wurde die brünette Schönheit weltweit berühmt. Mit dem Song "Drivers License" schaffte es die US-Amerikanerin, auch als Sängerin durchzustarten. Über die Jahre folgten zahlreiche weitere Hits wie "good 4 u" oder "bad idea right?". Doch viele ihrer eigenen Songs kann Olivia mittlerweile nicht mehr hören!

Das offenbart die 20-Jährige in einem Interview mit Los Angeles Times. "Einige von [meinen alten Songs] liebe ich nicht mehr so sehr. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich aus einigen von ihnen herausgewachsen bin", erklärt Olivia. Um welche Songs es sich genau handelt, will die Musikerin jedoch für sich behalten. "Die Leute werden so traurig sein, weil es ihr Lieblingssong sein wird", begründet sie ihre Entscheidung.

Anfang nächsten Jahres wird die "Vampire"-Interpretin für einige Monate auf große Welttournee gehen. Die Sängerin plant, insgesamt 77 Konzerte in Nordamerika und Europa zu spielen. Auch in Deutschland wird Olivia für einige Termine haltmachen.

Anzeige

Getty Images Olivia Rodrigo im Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Olivia Rodrigo, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Olivia Rodrigo auf dem "Glastonbury Festival"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de