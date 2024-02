Endlich 21! So feierte Olivia Rodrigo ihre Volljährigkeit

Sie war in Partystimmung! Olivia Rodrigo (21) startete durch ihre Rolle in der High School Musical-Serie eine steile Karriere. Auch die Hits der Sängerin wie beispielsweise "Drivers License" oder "Good 4 U" sind mittlerweile weltweit bekannt. Bereits in jungen Jahren kann sie auf große Erfolge zurückblicken. Gestern feierte die Sängerin allerdings einen anderen Anlass – ihre Volljährigkeit. So zelebrierte Olivia ihren 21. Geburtstag!

Auf Instagram präsentierte sie ihren Fans bereits am Vortag einen Blick hinter die Kulissen und veröffentlichte mehrere Aufnahmen des Abends. "Heute ist der letzte Tag, an dem ich als Minderjährige trinken kann (hypothetisch)", witzelte die Brünette. Die "All I Want"-Interpretin strahlte in einem schwarzen Minikleid, umringt von pastellfarbenen Kuchen und ihren Freunden. Zu den Gästen gehörten unter anderem The Kid Laroi (20) und Tate McRae (20).

Am 20. Februar war es dann so weit und Olivia wurde offiziell 21 Jahre alt. Mit einer fünfstöckigen Torte ließ sie sich für ein Instagram-Foto ablichten. "Ich bin so dankbar für all die unglaublichen Dinge, die ich bisher erleben durfte, und freue mich auf all die schönen Zeiten, die vor mir liegen", fügte sie zu dem Schnappschuss hinzu.

Instagram / oliviarodrigo Olivia Rodrigo, Sängerin

Instagram / oliviarodrigo Olivia Rodrigo, Sängerin

Instagram / oliviarodrigo Olivia Rodrigo, Sängerin

