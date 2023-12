Nach Liebesgerüchten: Olivia Rodrigo turtelt mit Louis!

Sie genießen ihre Zeit zu zweit! Bereits seit einigen Wochen wird über eine Liebelei zwischen Olivia Rodrigo (20) und Louis Partridge spekuliert. Immer wieder werden die Sängerin und der Schauspieler zusammen gesichtet. Zuletzt machten sie aus ihrer Zuneigung füreinander auch keinen Hehl mehr: Wild knutschend wurden sie von Paparazzi an einer Tankstelle fotografiert. Nun werden Olivia und Louis erneut zusammen abgelichtet!

Die Fotografen erwischen die Turteltauben in New York City. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die "Get Him Back"-Interpretin und ihren Liebsten bei einem gemütlichen Morgenspaziergang. Dick angezogen und eng aneinandergekuschelt genießen sie ihre gemeinsame Zeit sichtlich und strahlen während ihres Gesprächs bis über beide Ohren. Während Olivia einen langen schwarzen Mantel und einen grauen Rollkragenpullover sowie eine schwarze Mütze trägt, ist Louis ebenfalls in einen dunklen Rollkragenpullover und eine schwarze Jacke gekleidet.

Anfang November wurden erstmals Gerüchte laut, dass die Musikerin mit dem "Enola Holmes"-Star anbandelt. Damals berichtete ein Insider gegenüber The Sun, dass die beiden viel Kontakt miteinander hätten: "Sie haben sich Anfang des Jahres über gemeinsame Freunde kennengelernt und seitdem viel miteinander geschrieben."

Getty Images Olivia Rodrigo im Dezember 2023

Getty Images Louis Partridge, Schauspieler

Getty Images Olivia Rodrigo, Sängerin

