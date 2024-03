Olivia Rodrigo und Louis Partridge: Beziehung offiziell?

Er begleitet sie zu ihren Auftritten, sie knutschen heimlich bei einem Spaziergang rum – doch eine offizielle Liebeserklärung bleibt aus. Bis jetzt! Seit Oktober 2023 wird immer wieder hinterfragt, was da jetzt genau zwischen Louis Partridge und Olivia Rodrigo (21) läuft. In einem Interview mit der britischen Vogue wird der junge Schauspieler nun darauf angesprochen und bejaht zum allerersten Mal offiziell die Beziehung. Aber er erklärt auch, warum die beiden ihre junge Liebe eher im Geheimen lassen. "Beziehungen sollten wahrscheinlich nicht in der Öffentlichkeit stattfinden", meint der Enola Holmes-Darsteller und fügt noch hinzu: "Was zwischen zwei Menschen passiert, ist schon emotional genug. Da braucht man nicht noch die Stimmen von Tausenden von anderen in seinem Kopf."

Louis und Olivia halten ihre junge Romanze also mit Absicht versteckt. Auf den Social-Media-Kanälen der beiden kann man bis heute noch keine gemeinsamen Fotos der beiden finden. Das hält die Fans allerdings nicht davon ab, zu spekulieren. Besonders auf dem Instagram der "deja vu"-Sängerin sieht man öfter Kommentare wie: "Ich kann Louis in der Reflexion sehen. Er hat das Foto bestimmt gemacht!" oder "Ich hab sie und Louis zusammen im Disneyland gesehen!" Dass die 21-Jährige unter krasser Beobachtung von ihren Fans steht, ist auch Louis aufgefallen. So sagt der Schauspieler in seinem Interview: "Ich glaube, sie hat es viel schlimmer als ich. Ich kann ein ganz normaler Mensch sein, wenn ich das will. Sie hat immer tonnenweise Blicke auf sich."

Olivia hat sich bis jetzt nicht zu ihrer Beziehung mit Louis geäußert. Aber die Musikerin hat auch erst mal andere Dinge im Kopf. Immerhin ist sie gerade auf großer Welttournee und hat erst diesen Freitag eine Deluxe-Version ihres Albums "Guts" veröffentlicht. Louis hingegen legt gerade eine Pause ein, bevor er mit der Promo-Tour für seine neue TV-Serie "Disclaimer" beginnt.

Getty Images Olivia Rodrigo bei den Grammys

Getty Images Louis Partridge, Schauspieler

