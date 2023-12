Cora Schumacher bekommt für Dschungel-Teilnahme Rekord-Gage!

Dieses Reality-TV-Format lohnt sich für Cora Schumacher (46) so richtig! Lange müssen die Fans nicht mehr warten: Anfang kommenden Jahres werden die Stars und Sternchen der deutschen Promiwelt wieder nach Australien reisen, um sich im Dschungelcamp den ekligen Prüfungen zu stellen. Neben Heinz Hoenig (72) ist auch die Ex von Ralf Schumacher (48) mit von der Partie. Cora soll sogar zu den Top-Dschungel-Kandidaten gehören!

Unter anderem soll der ehemalige Dschungelcamp-Bewohner Lucas Cordalis (56) im vergangenen Jahr 150.000 Euro verdient haben, während sich seine Reality-TV-Kollegin Claudia Effenberg (58) angeblich über die Rekord-Gage von 500.000 Euro freuen durfte. Und nun Cora: Wie Bild jetzt erfahren haben will, soll das Model einen äußerst lukrativen Vertrag unterschrieben haben – eine genaue Summe ist allerdings nicht bekannt.

Für diese Gage wird Cora sicherlich auch so einiges über sich ergehen lassen müssen. Noch scheint die 46-Jährige aber guter Dinge zu sein. "Das ist so eine Mischung aus totaler Vorfreude – ich habe es die Jahre natürlich auch immer geguckt – aber so langsam bekomme ich auch ein bisschen Respekt", erklärte sie bereits gegenüber RTL.

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im März 2022

actionpress Cora Schumacher, TV-Star

Getty Images Cora Schumacher, TV-Star

