Golden Globes: Diese deutsche Schauspielerin hat Chancen!

Wird in diesem Jahr eine Deutsche zur besten Schauspielerin in einem Drama gekürt? Gerade erst wurden die Nominierten für die diesjährigen Golden Globe Awards bekannt gegeben. Die renommierte Auszeichnung wird im kommenden Januar vergeben – die besten Chancen hat Barbie, denn der US-amerikanische Film geht mit ganzen neun Nominierungen ins Rennen. Aber auch die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller (45) hat gute Chancen auf einen Golden Globe!

Zusammen mit fünf weiteren Darstellerinnen ist sie in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin in einem Filmdrama" nominiert, wie CBS bekannt gibt. Den Preis könnte Sandra für ihre Rolle im Justizthriller "Anatomie des Falles" gewinnen. In dem französischen Film spielt die gebürtige Suhlerin eine Schriftstellerin, die unter Mordverdacht gerät. Durchsetzen muss sie sich für die Trophäe gegen Annette Bening, Cailee Spaeny (26), Carey Mulligan (38), Greta Lee (40) und Lily Gladstone.

Zu Sandras Portfolio gehören bereits zahlreiche Preise. Sie gewann nicht nur den Bayerischen, Deutschen und Europäischen Filmpreis mehrfach, sondern ist auch Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande. Vor der Bekanntgabe ihrer Golden-Globe-Nominierung kürte sie der US-Filmkritiker-Verband LAFCA bereits zusammen mit Emma Stone (35) zur besten Schauspielerin.

Sandra Hüller bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Sandra Hüller, Schauspielerin

Sandra Hüller mit ihrem europäischen Filmpreis, Dezember 2023

