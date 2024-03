Große Oscar-Chance: Sandra Hüller nimmt es ganz gelassen

Wird sie als Gewinnerin nach Hause zurückkehren? Bei den diesjährigen Oscars werden in der Nacht zu Montag wieder die besten schauspielerischen Leistungen des vergangenen Jahres geehrt. Neben zahlreichen Hollywood-Größen dürfen in diesem Jahr auch wieder deutsche Stars auf eine der begehrten Trophäen hoffen. Sandra Hüller (45) ist in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" nominiert. Trotz der riesigen Chance auf den Goldjungen zeigt sich Sandra vor der Zeremonie ganz gelassen.

Wie Bild berichtet, wird die 45-Jährige beim Empfang der deutschen Oscar-Nominierten in der Villa Aurora auf das bevorstehende Event angesprochen. Bei ihrer Antwort auf die Frage, was aktuell in ihr vorgehe, hält sich Sandra jedoch sichtlich kurz und entgegnet mit überraschender Gelassenheit: "Ich habe da keine Empfindungen, ich werde einfach sehen, was morgen passiert." Als sie dann unter tobendem Applaus auf die Bühne gebeten wird, meint sie nur scherzend: "Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, und ich freue mich sehr auf das, wo ich morgen sein werde. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich hingehe."

Dass Sandra sich bei dem Empfang bedeckt hält, sollte nicht allzu sehr überraschen. Schon zuvor sprach sie mit der New York Times darüber, wie unwohl sie sich im Rampenlicht fühlt. "Die Leute glauben irgendwie, dass ich jetzt ihnen gehöre oder jetzt eine Pflicht gegenüber der Öffentlichkeit habe", erklärte sie damals über ihre mangelnde Privatsphäre.

Getty Images Sandra Hüller, Schauspielerin

