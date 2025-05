Nach einem Jahr Ehe: Maria Bello reicht die Scheidung ein

Ihr Eheglück war nur von kurzer Dauer: Maria Bello soll die Scheidung von Dominique Crenn eingereicht haben. Laut Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, nennt die Schauspielerin unüberbrückbare Differenzen als Grund für die Trennung. Die Ehe der beiden dauerte nur ein Jahr – somit trennten sich der Hollywoodstar und die Starköchin an ihrem ersten Hochzeitstag, dem 7. April. "Der Ehegattenunterhalt wird durch eine schriftliche Vereinbarung zwischen den Parteien festgelegt", heißt es unter anderem in Marias Scheidungsantrag. Die Kosten der Scheidung sollen zudem untereinander aufgeteilt werden.

Erst im vergangenen April feierten Maria und Dominique ihre Traumhochzeit – damals traten die beiden in Mexiko vor den Traualtar. 140 Gäste, darunter Stars wie Gavin Rossdale (59) oder Mariska Hargitay (61), nahmen an der romantischen Trauung teil. Zuvor waren sie fünf Jahre lang verlobt gewesen, ehe sie zusammen den nächsten Schritt wagten. Bislang haben sich weder Maria noch Dominique zu ihrer Scheidung geäußert. Diese dürfte für viele ziemlich überraschend kommen.

Im Laufe ihrer Beziehung durchlebten Maria und Dominique viele Höhen und Tiefen zusammen. "Dom und ich haben viel durchgemacht: Krebs, Covid und jetzt die Bindung", reflektierte Maria in einem Interview mit People im Dezember 2023. In der Spitzenköchin schien die TV-Bekanntheit die Richtige fürs Leben gefunden zu haben. "Das ist auch eine aufregende Sache in der zweiten Hälfte meines Lebens, zu entscheiden, mit wem ich zusammen sein will, die Person zu wählen, mit der ich zusammen sein will", schwärmte sie damals über die Beziehung zu ihrer Partnerin.

Getty Images Maria Bello und Dominique Crenn im Februar 2020

Getty Images Maria Bello mit ihrer Partnerin Dominique Crenn

