Sandra Hüller bald in neuem Film mit Ryan Gosling zu sehen!

Bei Sandra Hüller (46) geht es karrieretechnisch aktuell Schlag auf Schlag. Nun darf sich die Schauspielerin bereits über den nächsten großen Erfolg freuen. Wie Deadline berichtet, wird die gebürtige Thüringerin im neuen Science-Fiction-Film "Project Hail Mary" mitspielen – und das an der Seite von keinem Geringeren als Hollywood-Größe Ryan Gosling (43)! Viel ist zu dem Filmprojekt bislang nicht bekannt. Es handelt sich um die Adaption des Romans von Andy Weir. In Deutschland ist das gleichnamige Buch unter dem Titel "Der Astronaut" erschienen.

Anfang März trafen Sandra und Ryan bereits bei der 96. Oscarverleihung im Dolby Theatre in Los Angeles aufeinander. Der Abend nahm für die Schauspieler ein ähnliches Ende. Sie wurden für einen Oscar nominiert – Sandra als "Beste Hauptdarstellerin" für den Streifen "Anatomie eines Falls" und Ryan als "Bester Nebendarsteller" in dem Kassenschlager Barbie. Allerdings gingen beide mit leeren Händen nach Hause.

Im Jahr 2006 hatte die 46-Jährige ihre erste bedeutende Filmrolle als Michaela Klingler in "Requiem" von Hans-Christian Schmid (58). Zwei Jahre später stand sie für Max Färberböcks Verfilmung von "Anonyma – Eine Frau in Berlin" vor der Kamera. 2017 wurde die Schauspielerin in die Akademie der Künste gewählt. 2019 wurde sie in die Wettbewerbsjury der 69. Internationalen Filmfestspiele Berlin berufen.

