Experten verraten: So hoch sind Sandra Hüllers Oscar-Chancen

Wird sie bald jubeln? Sandra Hüller (45) hat während ihrer Schauspielkarriere bereits in einigen Filmen ihr Können unter Beweis gestellt – so wurde sie unter anderem für ihre Rolle im Film "Toni Erdmann" mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet. Für ihren aktuellen Streifen "Anatomie eines Falls" hat sie zudem den französischen Filmpreis César als "Beste Schauspielerin" gewonnen – bei den Oscars ist die gebürtige Suhlerin für den Film als "Beste Hauptdarstellerin" nominiert. Nun schätzen Film-Experten Sandras Chancen auf einen Oscar ein!

Wie Dieter Kosslick, Ex-Direktor der Internationalen Filmfestspiele Berlin, erklärt, bedeutet die Auszeichnung des Césars einen wichtigen Schritt in die Richtung des begehrten Awards: "Preise, die in Europa vor den Oscars vergeben werden, haben eine hohe Relevanz. Der César ist Frankreichs hoher Filmpreis und ein wichtiger Baustein auf der Allee zum Oscar." Da stimmt ihm auch der Filmproduzent Nico Hoffmann zu: "Der César ist definitiv ein Gradmesser für die Oscars. Ich bin mir sicher, dass dieses klare Signal aus Europa auch bei den Oscars gesehen wird."

Offenbar hat Sandra also bereits sehr gute Voraussetzungen dafür, den begehrten Goldjungen mit nach Hause zu nehmen. Doch die Konkurrenz ist groß: Mit ihr sind außerdem Schauspielgrößen wie Emma Stone (35) und Carey Mulligan (38) nominiert. Ob sich die "The Zone Of Interest"-Darstellerin wirklich über den wichtigsten Filmpreis freuen darf, zeigt sich am 10. März.

Sandra Hüller, Schausppielerin

Sandra Hüller, Schauspielerin

Sandra Hüller, Schauspielerin

