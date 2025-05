Aus diesem Grund kann Rebecca Ries ihr Baby nicht stillen

Realitystar Rebecca Ries hat ihren Fans in ihrer Instagram-Story mit sehr offenen Worten erklärt, warum sie ihren Sohn Malik nicht stillen kann. "An alle, die neu auf meinem Profil sind: Ich hatte mal vor ganz, ganz langer Zeit meine allererste Brust-OP", erzählte Rebecca. Damals seien bei dem Eingriff offenbar Milchdrüsen durchtrennt worden. "Die Chance war 50 zu 50. Jetzt als der Kleine auf die Welt gekommen ist, war da alles tot", erklärte sie.

Rebecca zeigte sich dennoch gelassen und fügte hinzu, dass zwar nichts mehr funktioniere, was das Stillen betreffe, sie aber mit der Situation gut klarkomme. "Ich hätte es supergerne gemacht, aber durch diese OP, die sehr lange her ist, wurde damals irgendwie etwas durchtrennt, was nicht durchtrennt werden hätte dürfen", erklärte sie weiter. Sie empfinde es als schade, jedoch sei es auch "völlig okay".

Rebecca genießt jede Sekunde mit ihrem kleinen Malik, wie sie in der Vergangenheit bereits zeigte. Vor wenigen Wochen feierte die frischgebackene Mama ihren ersten Muttertag, den sie emotional und voller Dankbarkeit erlebte. Die Liebe und das Glück, das sie mit ihrem Baby empfindet, teilt sie immer wieder in kleinen Einblicken mit ihren Followern. Rebecca scheint voll in ihrer neuen Rolle aufzugehen, obwohl sich der Vater des Kindes, Göktug Göker, einen Monat nach der Geburt von ihr trennte.

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Göktug Göker im Januar 2025

Anzeige Anzeige