Oscarverdächtig: Sandra Hüller dreht Film mit Tom Cruise

Deutschland trifft auf Hollywood! Sandra Hüller (46) war in diesem Jahr für den Film "Anatomie eines Falls" bereits als beste Hauptdarstellerin für einen Oscar nominiert. Der internationalen Filmbranche scheint das große Talent der Schauspielerin nicht entgangen zu sein: Wie Bild berichtet, hat ihr Management wohl offiziell bestätigt, dass die gebürtige Suhlerin eine neue Rolle an Land gezogen habe – an der Seite von Filmstar Tom Cruise (62)! Regie für das neue Projekt soll Alejandro González Iñárritu (61) führen, der bereits an "The Revenant" oder auch "Babel" gearbeitet hat. Mehr ist über den neuen Film bislang allerdings noch nicht bekannt.

Der neue Film mit dem Mission: Impossible-Star ist nicht Sandras einziges großes Hollywoodprojekt. Bereits vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass die Deutsche im neuen Science-Fiction-Film "Project Hail Mary" mitspielen soll. Wie Deadline berichtete, hat Sandra auch hier einen ziemlich berühmten Co-Star an ihrer Seite: Ryan Gosling (43)!

Den Oscar als beste Hauptdarstellerin konnte Sandra letztendlich nicht nach Deutschland holen – zumindest noch nicht. Stattdessen ging der Goldjunge in diesem Jahr an Emma Stone (35) für ihre Darbietung in "Poor Things". "Ich möchte meiner Mutter, meinem Bruder Spencer, meinem Vater und meinem Ehemann Dave danken", äußerte sich die Schauspielerin damals in ihrer bewegenden Rede live im Fernsehen und begeisterte vor allem mit Worten über ihre kleine Tochter: "Der wichtigste Dank gilt meiner Tochter. [...] Ich liebe dich mehr als den ganzen Himmel, mein Mädchen!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandra Hüller bei der Premiere von "Zwei zu eins"

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Stone bei den Osars 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Sandra jetzt auch in Hollywood bekannt ist? Super, sie ist eine tolle Schauspielerin! Na ja, so gut finde ich ihre Leistungen nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de