Oscar-Nominierung: Sandra Hüller hat Chancen auf die Trophäe

Hat sie Chancen auf die Trophäe? Sandra Hüller (45) hat im Laufe ihrer Karriere schon einige Auszeichnungen erhalten: 2016 war die Schauspielerin für ihre Darstellung der Ines Conradi im Film "Toni Erdmann" mit dem Europäischen Filmpreis geehrt worden. Erst kürzlich durfte sich die 45-Jährige dann über einen weiteren renommierten Preis freuen – sie gewann den Los Angeles Film Critics Association Award. Nun darf Sandra sogar auf einen Oscar hoffen!

Wie die US-Filmakademie mitteilte, ist die in Suhl geborene Darstellerin für ihre Rolle im Film "Anatomie eines Falls" in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" nominiert. Sandra spielt in dem französischen Spielfilm eine Schriftstellerin, die unter Mordverdacht steht. Die Regie des Justizdramas übernahm Justine Triet.

Ein weiterer Film, in dem Sandra mitwirkte, ist ebenfalls in mehreren Kategorien nominiert: "The Zone of Interest" geht als "Bestes adaptiertes Drehbuch", "Beste Regie" sowie als "Bester Film" und als "Bester internationaler Film" ins Rennen um einen Oscar.

Getty Images Sandra Hüller bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Getty Images Sandra Hüller mit ihrem europäischen Filmpreis, Dezember 2023

Getty Images Sandra Hüller, Schauspielerin

