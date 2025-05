Während Diddy-Skandal: Cassie hat ihr drittes Kind bekommen

Das Leben von Cassie Ventura (38) ist zurzeit äußerst turbulent. Wenige Tage nachdem die schwangere Sängerin vor Gericht gegen ihren Ex-Partner P. Diddy (55) ausgesagt hat, hat sie nun ihr Kind bekommen. Das berichtet TMZ und beruft sich dabei auf Quellen aus dem direkten Umfeld. Die stolze Dreifachmama und ihr neugeborener Sohn sollen gesund sein und sich gut fühlen. Diese Nachricht dürfte die Fans der Musikerin beruhigen, denn die Geburt fand deutlich vor dem errechneten Termin statt. Weitere Informationen sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.

Damit wächst die Familie, die Cassie mit ihrem Ehemann Alex Fine gegründet hat, auf fünf Mitglieder an. Das Paar, das seit 2019 verheiratet ist, hat bereits zwei Töchter, Frankie und Sunny, die 2019 und 2021 geboren wurden. Die Schwangerschaft war schon während ihrer Auftritte vor Gericht ein großes Thema. Mehrere Nachrichtenorganisationen spekulierten darüber, wie sich dies auf den Prozess auswirken würde. Wie OK! berichtete, musste Cassie unter anderem intime Nachrichten vor Gericht vorlesen. Während ihrer Aussage bat sie um eine Pause und fasste sich dabei an ihren Babybauch.

Wie schwer die Verhandlung für die Schwangere war, machte sie in einem emotionalen Statement nach ihrer Zeugenaussage deutlich. "Für mich war diese Woche sehr herausfordernd, aber auch unglaublich befreiend und heilend", erklärte sie in der Stellungnahme, die unter anderem Us Weekly vorliegt. Ihr Ehemann fügte seinerseits rührende Worte hinzu: "Ich habe Cassie nicht gerettet, wie einige gesagt haben. Das zu sagen, ist eine Beleidigung für die jahrelange, schmerzhafte Arbeit, die meine Frau geleistet hat, um sich selbst zu retten. Cassie hat Cassie gerettet. Sie allein hat sich von Missbrauch, Nötigung, Gewalt und Drohungen befreit."

Getty Images Cassie Venturas Ehemann, Alex Fine, bei der Verhandlung zu P. Diddy, im Mai 2025 in New York City

Getty Images P. Diddy und Cassie Ventura im März 2016

