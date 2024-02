Gutes Omen für die Oscars: Sandra Hüller gewinnt Cesar Award

Was für ein Triumph! Sandra Hüller (45) hat eine steile Karriere hingelegt. In den letzten Jahren sorgte die deutsche Schauspielerin auch international für Aufsehen. Für ihre Rolle in dem Film "Anatomie eines Falls" ist sie aktuell sogar für einen Oscar in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" nominiert. Nun durfte sich die "The Zone of Interest"-Darstellerin aber erst mal über einen anderen renommierten Preis freuen. Sandra wurde bei den Cesar Awards 2024 ausgezeichnet!

Am gestrigen Abend wurde die 45-Jährige bei der Verleihung in , Frankreich, mit einem Preis als beste Schauspielerin geehrt. Freudestrahlend nahm Sandra den Preis auf der Bühne entgegen, wie Just Jared berichtet. Dabei zeigte sich die gebürtige Suhlerin in einem schicken, mit Pailletten bestickten Hosenanzug von der Marke Louis Vuitton.

Ob die Auszeichnung ein gutes Omen für die Oscars ist? Mit Schauspielerinnen wie Emma Stone (35) oder Carey Mulligan (38) hat Sandra starke Konkurrenz. Ob sie tatsächlich einen der begehrten Goldjungen mit nach Hause nehmen darf, entscheidet sich im Rahmen der Verleihung am 11. März in Los Angeles.

Getty Images Sandra Hüller und Regisseurin Justine Triet bei den 49. Cesar Film Awards in Paris 2024

Getty Images Sandra Hüller bei den Cesar Awards 2024

Getty Images Sandra Hüller, Schauspielerin

