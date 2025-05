Verführung verfallen: Es kommt zum ersten Temptation-Kuss

So weit kam es bisher in der aktuellen Staffel von Temptation Island noch nicht: Doch in der neuen Folge ist die Kandidatin Raffaela der Versuchung endgültig erlegen. Während ihr Freund Jeremy in der Männer-Villa nichts ahnt, verfällt Raffaela ihrem Verführer Marvin Manson. Die beiden kommen sich im Pool gefährlich nahe und schließlich kommt es zum ersten Kuss der diesjährigen Staffel. "Also ich bin ganz kurz davor, dass Raffaela sich ihrer Temptation komplett hingibt", ahnt Marvin schon voraus – und er soll recht behalten. Vor allen anderen küssen sich die beiden leidenschaftlich am Pool.

Raffaelas Verhalten bleibt nicht ohne Konsequenzen. Nachdem in der Männer-Villa das Temptation-Licht rot aufleuchtet, werden die vergebenen Boys nach und nach zum Einzellagerfeuer gerufen. Von Lola Weippert (29) bekommt Jeremy die Clips seiner Freundin brühwarm serviert. Die Videos zeigen nicht nur den offensiven Flirt seiner Freundin mit Marvin, sondern auch ihre Zweifel an der gemeinsamen Beziehung. Als schließlich der Kuss eingeblendet wird, reagiert Jeremy gefasst, aber enttäuscht: "Es war zu erwarten. Ich brauche Raffa nicht, ich komme alleine auch sehr gut klar. [...] Das Leben geht weiter, dann aber lieber alleine."

Dass es zum Kuss zwischen Raffaela und Marvin kam, sollte einige Zuschauer nicht verwundern. Schon in den vergangenen Wochen hat die Grafikdesignerin keinen Hehl aus ihrem Interesse an dem Verführer gemacht. "Ich will rummachen", flüsterte sie ihm beispielsweise schon in der vergangenen Folge der Verführungsshow zu. Ihren Plan hat die 25-Jährige nun in die Tat umgesetzt. Die Zuschauer dürfen gespannt bleiben, ob es bei diesem Kuss bleibt.

Instagram / marvin_mlc Marvin Manson, Reality-TV-Darsteller

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidatin bei "Temptation Island"

