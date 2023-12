"Barbie" und Co.: Das sind die Golden-Globes-Nominierten!

Die Nominierten stehen fest! Bald ist es wieder so weit: Die Preisverleihung der 81. Golden Globes steht vor der Tür: Am 7. Januar werden die besten Filme und Serien des vergangenen Jahres ausgezeichnet. Heute wurden die Nominierten für diesen wichtigen Preis bekannt gegeben. In diesem Jahr sind neben den altbewährten zwei neue Kategorien hinzugekommen: "Kino- und Kassenerfolg" bei Filmen und "Bester Stand-Up-Comedian" im Bereich Serien. Diese Stars, Filme und Serien haben eine Chance auf den Award!

In der Kategorie "Bester Film – Drama" ist unter anderem wenig überraschend der Film Oppenheimer nominiert, wie CBS News heute bekannt gab. Seine Konkurrenz Barbie lief zur selben Zeit in den Kinos an und steht nun in der Kategorie "Bester Film – Komödie" zur Auswahl. Während unter anderem Jennifer Lawrence (33) und Margot Robbie (33) auf eine Auszeichnung als "Beste Schauspielerin – Musical oder Komödie" hoffen, sind Bradley Cooper (48) und Leonardo DiCaprio (49) als "Bester Schauspieler – Drama" nominiert.

Doch neben den Filmen werden natürlich auch die Serien nicht außer Acht gelassen: Selena Gomez (31) könnte für die Serie Only Murders in The Building als "Beste Schauspielerin – Komödie oder Musical" geehrt werden. Ihre Serienkollegen Steve Martin (78) und Martin Short (73) könnten dagegen als "Bester Schauspieler – Musical oder Komödie" ausgezeichnet werden.

Getty Images Matt Damon, Emily Blunt, Cillian Murphy und Actor Florence Pugh

Getty Images Selena Gomez, Schauspielerin

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

