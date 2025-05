Mats Hummels beendete Karriere mit nur drei Minuten Einsatz

Der langjährige Profifußballer Mats Hummels (36) hat seine aktive Karriere beendet – mit einem kurzen, emotionalen Moment auf dem Rasen. Beim letzten Saisonspiel seines Vereins AS Rom wurde der ehemalige Weltmeister in der 90. Minute für drei Minuten eingewechselt, um sich vom Publikum zu verabschieden. Wie RTL berichtet, fand das Spiel am 18. Mai im römischen Olympiastadion statt, wo die Mannschaft mit 2:1 gegen Spezia Calcio siegte. Mit dabei waren auch seine Mutter Ulla und seine Freundin Nicola (26), die ihn anschließend Arm in Arm trösteten.

Der 36-Jährige war nach seiner Zeit beim BVB im September 2024 zur AS Rom gewechselt und kam unter Trainer Claudio Ranieri nur selten zum Einsatz. Auch aus sportlicher Sicht endete die Saison für Rom durch den fünften Platz und die verpasste Champions-League-Qualifikation enttäuschend. Trotz dieser Rückschläge erklärte Hummels in einer kürzlich veröffentlichten Dokumentation, dass sich seine Prioritäten geändert hätten. Der Innenverteidiger möchte sich künftig stärker auf sein Privatleben konzentrieren – vor allem auf die Zeit mit seinem Sohn Ludwig. Ihn habe er teils acht Wochen nicht gesehen. "Das ist zu viel. Das will ich nicht, für mich nicht, für ihn nicht", sagte er.

Mit einer Karriere, die über Bayern München und Borussia Dortmund bis hin zum WM-Sieg 2014 reichte, hat Mats sich in den Fußball-Olymp katapultiert. Der Innenverteidiger war maßgeblich an den Erfolgen des BVB und des deutschen Nationalteams beteiligt. In seiner eigenen ZDF-Doku zog Mats jedoch eine gemischte Bilanz: "Kein Traumende, aber die Karriere war ein Traum." Nun will der frischgebackene Fußballrentner das Kapitel Profifußball abschließen und sich neuen Lebensabschnitten widmen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mats Hummels im März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Mats Hummels, Fußballer

Anzeige Anzeige