Charlotte Würdig und Georgina geben Einblicke in Sexleben

Charlotte Würdig (46) und Georgina Stumpf plaudern in ihrem gemeinsamen Podcast "The Real Ex-Wives" offen und tabulos über ihr Leben – und in der neuesten Folge auch über ihr Sexleben. Beide Frauen, die neben ihrer Karriere in der Medienbranche auch eine persönliche Verbindung zu Rapper Sido (44) teilen, nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Georgina gesteht, dass sie das letzte Mal im Herbst 2024 Sex hatte – und zwar mit Sido, dem Vater ihres Kindes.

Dass Georgina nun schon seit einigen Monaten mit niemandem mehr intim war, scheint die Streamerin überhaupt nicht zu stören. "Ich muss sagen, ich vermisse es aber auch nicht", ergänzt die Mutter einer kleinen Tochter. Charlotte kann dem offenbar nur zustimmen. Die Unternehmerin ist sogar noch länger abstinent. "Ich hatte Ende November vorletzten Jahres, 2023, [das letzte Mal Sex]. Da sind wir also jetzt bei anderthalb Jahren Trockenzeit", gibt die TV-Bekanntheit preis.

In ihrem neuen Podcast wird deutlich: Georgina und Charlotte können über alles sprechen. Die innige Freundschaft zwischen den beiden Frauen ist mittlerweile weit mehr als ein gewöhnliches WG-Verhältnis. Vergangenes Jahr beeindruckte Charlotte mit einem außergewöhnlichen Akt der Unterstützung, als sie Georgina zur Seite stand, während diese ihre Tochter zur Welt brachte. In dem besonderen Moment griff Charlotte auf Bitte ihrer Freundin hin zur Schere und durchtrennte die Nabelschnur.

Instagram / charlottewuerdig Georgina Stumpf, Sido und Charlotte Würdig, April 2024

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig, Moderatorin

