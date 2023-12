Nach Affärengerüchten: Königin Letizia strahlt auf Event

Sie bewahrt die Fassung! Seit einigen Tagen erschüttern Affärengerüchte das spanische Königreich: Der Ex-Schwager von Königin Letizia (51), Jaime Del Burgo, behauptete vor Kurzem, eine Affäre mit der Blaublüterin gehabt zu haben. Die Romanze soll erst 2011 beendet worden sein. Doch die spanische Königin hatte bereits im Jahr 2004 König Felipe von Spanien (55) geheiratet. Nun zeigt sich Letizia auf einer Veranstaltung – und lässt sich von den Vorwürfen nichts anmerken!

Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist die Monarchin bei einem Treffen mit dem Juventud-Vorstand der Föderation gegen Drogensucht zu sehen. Anlässlich der Sitzung entschied sich die zweifache Mutter für ein schlichtes Outfit, bestehend aus einer schwarzen Seidenbluse und einem weißen Rock. Am auffälligsten ist jedoch Letizias Gesichtsausdruck: Ganz unbeschwert lächelt sie in die Linse. Von einer Krise lässt sie sich nichts anmerken – im Gegenteil: Auf den Schnappschüssen macht sie einen entspannten und glücklichen Eindruck.

Kurz nachdem er die Vorwürfe gegen die spanische Royal erhoben hatte, kamen weitere Details über die angebliche Affäre ans Licht: So soll sie sich noch am Abend vor ihrer Hochzeit mit ihrem vermeintlichen Liebhaber getroffen haben. "Als wir uns trafen, ergriff sie meine Hand und fragte mich, warum ich ihr nie einen Heiratsantrag gemacht habe", schreibt der spanische Autor Jaime Peñafiel in dem Buch "Letizia & Ich", das sich auf die Behauptungen von Letizias Ex-Schwager bezieht.

Getty Images König Felipe und Königin Letizia von Spanien bei König Charles' Krönung

Getty Images Königin Letizia von Spanien bei einem Kongress

Getty Images König Felipe und Königin Letizia von Spanien im Zarzuela-Palast 2023

