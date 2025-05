Spanische Royals feiern: Prinzessin Sofía hat ihr Abitur

Prinzessin Sofía (18) hat einen großen Meilenstein erreicht: Sie hat ihr internationales Abitur am renommierten UWC Atlantic College in Wales abgeschlossen. Zur Abschlusszeremonie kamen ihre Eltern, König Felipe (57) und Königin Letizia (52), die sich sichtlich stolz und gerührt zeigten. Die spanische Königsfamilie ließ es sich nicht nehmen, diesen besonderen Moment gemeinsam in Großbritannien zu feiern, und teilte auch Fotos von der Veranstaltung mit der Öffentlichkeit.

Bereits Sofías ältere Schwester Prinzessin Leonor (19), die zukünftige Königin von Spanien, hatte am UWC Atlantic College 2023 ihren Abschluss gemacht. Nach ihrem eigenen Abitur begann Leonor ihre militärische Ausbildung in Spanien, um sich auf ihre künftige Rolle als Oberbefehlshaberin vorzubereiten und in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten. Sofía hingegen hat andere Pläne: Laut dem Magazin Hola plant sie, an einer Universität im Ausland zu studieren. Einige der möglichen Optionen sollen in den USA liegen, darunter eine Uni in Washington – ihr zukünftiger Studiengang bleibt allerdings noch ein Geheimnis.

Leonor war bei der Abschlusszeremonie in Wales nicht dabei. Die Thronfolgerin ist im Rahmen ihrer Militär-Ausbildung aktuell auf einem Segelschiff unterwegs. Allerdings ließ sie es sich nicht nehmen, ihrer kleinen Schwester gebührend zu gratulieren: Auf dem offiziellen Instagram-Account der spanischen Königsfamilie wurde ein süßes Video geteilt, auf dem Leonor mit ihren Kameraden auf dem Segelschiff ein Ständchen für Sofía singt und ihr gratuliert. Weitere Ausschnitte des Clips zeigen die 18-Jährige im Laufe der Jahre – als Baby mit Mama Letizia und Papa Felipe, bei ihrem ersten Schultag oder bei offiziellen Auftritten mit ihrer Familie.

Anzeige Anzeige

Casa de Su Majestad el Rey König Felipe, Königin Letizia und Prinzessin Sofía im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Sofía von Spanien und Prinzessin Leonor von Spanien, Oktober 2024

Anzeige Anzeige