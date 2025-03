Barfußschuhe: Königin Letizia setzt auf praktischen Look

Königin Letizia von Spanien (52) sorgte bei ihrem jüngsten Auftritt auf den Kapverden nicht nur mit ihrer royalen Präsenz, sondern auch mit einem unerwarteten Look für Aufsehen. Sie kombinierte für ihren Termin im Rahmen der spanischen Entwicklungszusammenarbeit eine lässige Stoffhose, ein weißes schlichtes Hemd und eine rote Weste der Organisation. Besonders auffällig waren vor allem ihre Barfußstiefel, deren flache Sohle für besonders nahen Bodenkontakt bekannt ist.

Nicht nur das Schuhwerk sorgte für viel Gesprächsstoff – auch Letizias Schmuckwahl fiel in diesem Kontext auf. Sie entschied sich, ihren Look mit luxuriösen Ohrringen im Wert von 2.135 Euro aufzuwerten. Die "Skyline Crawler"-Ohrringe aus 18 Karat Weißgold und 0,50 Karat weißen Diamanten sind laut Gala inspiriert von der Architektur des New Yorks der 20er-Jahre. Auf Social-Media-Plattformen wie Instagram wurde Letizias Kombination als stimmig gelobt und "perfekt für den Anlass" bezeichnet.

Schon vor wenigen Monaten hatte Letizia mit ihrer natürlichen Erscheinung begeistert – denn sie steht selbstbewusst zu ihren grauen Haaren. Bei der großen Eröffnung der Internationalen Tourismusmesse FITUR in Madrid erschien sie an der Seite ihres Ehemanns König Felipe (57) und verzauberte alle mit ihrem authentischen Look. Die Königin entschied sich bereits vor einigen Jahren bewusst gegen das Färben ihrer silbernen Strähnen, was sie inzwischen zu einer wahren Ikone des selbstbewussten Alterns macht.

Getty Images Königin Letizia auf den Kapverden, März 2025

Getty Images Königin Letizia, Tudela Filmfestival, 2025

