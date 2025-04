Auch spanische Royals ehren verstorbenen Papst Franziskus I.

König Felipe (57) und seine Ehefrau Königin Letizia (52) haben gemeinsam mit Felipes Mutter, Königin Sofia (86), eine Trauerstätte in Madrid besucht, um dem verstorbenen Papst Franziskus I. (✝88) die letzte Ehre zu erweisen. Die drei Royals trafen sich in der Apostolischen Nuntiatur der spanischen Hauptstadt, wo sie ein Kondolenzbuch für den kürzlich verstorbenen Kirchenführer unterzeichneten. Felipe schrieb in das Buch: "Unsere aufrichtigste Anteilnahme an die Gestalt und Persönlichkeit seiner Heiligkeit, Papst Franziskus, der über die kirchliche Dimension hinausgeht. Unsere völlige Bewunderung und unser Respekt für seine totale Hingabe an die evangelische Aufgabe bis zum letzten Atemzug seines Lebens."

Papst Franziskus, der am Ostermontag im Alter von 88 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls verstarb, wurde 2013 zum Pontifex gewählt und prägte die katholische Kirche durch seine Botschaften von Nächstenliebe und sozialem Miteinander. König Felipe hatte bereits zuvor an Kardinal Giovanni Battista Re, den Dekan des Kardinalskollegiums, eine offizielle Botschaft geschickt, in der er die Trauer des spanischen Königshauses sowie der spanischen Bevölkerung über den Tod des Papstes ausdrückte. In der Botschaft betonte Felipe die bleibende Inspiration, die der Papst mit seinem Einsatz für Gerechtigkeit, Dialog und Solidarität hinterlassen habe.

König Felipe und Königin Letizia trafen Papst Franziskus erstmals im Jahr 2014, ein Jahr nach seiner Wahl, im Rahmen eines offiziellen Besuchs im Vatikan. Auch bei anderen Anlässen brachten die spanischen Royals ihre Wertschätzung gegenüber dem Papsttum und der katholischen Kirche zum Ausdruck, eine Tradition, die seit Generationen in der spanischen Monarchie verankert ist. Königin Sofia, die Felipe zu diesem Anlass begleitete, ist bekannt für ihre enge Bindung zur Kirche und wird oft als Brückenfigur zwischen Religion und moderner Monarchie in Spanien gesehen.

Getty Images Königin Letizia und König Felipe bei der Apostolischen Nuntiatur, April 2025

Getty Images König Felipe, Papst Franziskus I. und Königin Letizia, Juni 2014