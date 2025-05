Rührend: Prinzessin Leonor sieht Mama Letizia endlich wieder

Königin Letizia (52) kann endlich wieder ihre Tochter in die Arme schließen. Als Kronprinzessin absolviert Leonor (19) derzeit ihren Militärdienst bei der spanischen Marine. Deshalb verbringt sie aktuell wohl mehr Zeit auf See als auf dem Festland – ihre Eltern sah sie zuletzt vor vier Monaten. Jetzt kommt es aber zu einem emotionalen Wiedersehen von Mutter und Tochter. Wie Hello! berichtet, reiste Letizia zu einem inoffiziellen Besuch nach Panama City, wo die Militärschiffe angedockt sind. Als die Soldaten die Schiffe verlassen dürfen, läuft Leonor schnurstracks zu ihrer Mama, die sie herzlich umarmt. Im Anschluss begleitete die Königin ihre Tochter noch zu einem Empfang an Bord ihres Ausbildungsschiffes.

Ihre Ausbildung begann Leonor in der Militärakademie Saragossa. Nach etwa einem Dreivierteljahr wechselte sie im Januar 2025 für den zweiten Teil ihrer Ausbildung auf ein militärisches Segelschiff. Den letzten Abschnitt wird sie schließlich bei der Luftwaffe verbringen. Damit tritt sie in die Fußstapfen ihres Vaters König Felipe (57) und auch ihres Großvaters Juan Carlos (87). Im spanischen Königshaus ist es für die Monarchen üblich, sich bei der Armee ausbilden zu lassen, denn mit der Thronbesteigung werden sie Oberbefehlshaber des Militärs. Als zukünftige Königin gilt das auch für Leonor.

Und die Prinzessin scheint sehr stolz zu sein, ihre Pflichten als Mitglied des Königshauses zu erfüllen. Bei Antritt ihrer Ausbildung auf See trug sie sich wie alle Rekruten in das Ehrenbuch der Marine ein. In dem kurzen Text zeigte sie sich motiviert, ihr Bestes zu geben: "Heute trete ich mit großem Enthusiasmus in diese Militärschule der Marine ein, um meine militärische Ausbildung fortzusetzen. Ich bin sicher, dass ich hier die Gelegenheit haben werde, viel zu lernen und viele wichtige Erfahrungen mit meinen Klassenkameraden zu teilen." Dass sie sich als Soldatin mittlerweile richtig eingelebt hat, zeigte die 19-Jährige schon bei diversen Auftritten, wenn sie zackig neben den anderen salutierte.

Getty Images Prinzessin Leonor mit Königin Letizia in Panama City, Mai 2025

Getty Images Prinzessin Leonor im Januar 2025

