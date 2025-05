Königin Letizias Schwester Telma ist stolz auf ihre Nichten

Telma Ortiz, die Schwester von Königin Letizia von Spanien (52), war nach längerer Abwesenheit wieder in der Öffentlichkeit zu sehen. Bei der Verleihung von Ehrenmedaillen an zwei ehemalige Ministerpräsidenten zeigte sich die 51-Jährige jüngst stilsicher in einem weißen Tweed-Jackett und einem schwarzen Rollkragenpullover. Diese seltene Gelegenheit nutzte eine Journalistin dazu, Telma spontan auf offener Straße in ein Blitz-Interview zu verwickeln. Trotz ihrer Zurückhaltung ließ diese sich zu liebevollen Worten über ihre Nichten, Kronprinzessin Leonor (19) und Prinzessin Sofía (18), hinreißen. "Ich bin stolz auf sie, so wie ich es auf alle meine Nichten bin", erzählt sie gegenüber Lecturas.

Telma äußert sich nur selten über ihre royale Verwandtschaft, weshalb ihr aktuelles Gespräch mit einer Reporterin der spanischen Zeitschrift Lecturas umso mehr überrascht. Indem sie stolz von allen ihren Nichten sprach, schloss sie auch Carla Vigo, die Tochter ihrer verstorbenen Schwester Erika (✝31), in ihr Statement ein. Ihre letzte Aussage zu den Royals liegt bereits einige Jahre zurück, als sie lobende Worte für ihre Schwester Letizia fand und diese öffentlich als "die Beste" bezeichnete.

Telma, die als Abteilungsleiterin im Bereich Außenbeziehungen arbeitet, lebt eigentlich ein eher zurückgezogenes Leben abseits des Rampenlichts, obwohl ihre Schwester eine der bekanntesten Royals Europas ist. Sie ist Mutter zweier Töchter, deren Privatsphäre sie stets zu schützen versucht.

