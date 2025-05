Fotos von Tochter geleakt: Spanisches Königspaar klagt an

Königin Letizia (52) und König Felipe (57) klagen an: Das spanische Königspaar leitet rechtliche Schritte gegen ein Einkaufszentrum in Chile ein, nachdem Sicherheitsaufnahmen von Prinzessin Leonor (19) an die Öffentlichkeit gelangt waren, wie nun das Magazin Lecturas berichtet. Das Ganze ereignete sich vor wenigen Monaten, während Leonor in Chile eine kurze Auszeit von ihrer Marineausbildung nutzte und ein Einkaufszentrum in Punta Arenas besuchte. Damals wurden die Fotos der spanischen Thronfolgerin von einem Sicherheitsmitarbeiter des Shoppingcenters an eine chilenische Nachrichtenplattform weitergegeben – die königliche Familie sieht darin einen klaren Verstoß gegen Leonors Privatsphäre.

Palast-Insider betonten gegenüber dem Magazin, dass es das erste Mal überhaupt sei, dass Felipe und Letizia einen solchen Schritt zum Schutz von Leonors Privatsphäre unternehmen mussten. Laut dem spanischen Königshaus gab ein Mitarbeiter des Shoppingcenters die Fotos an ein chilenisches Medienunternehmen weiter und habe damit gegen die Datenschutzbestimmungen verstoßen. Die Aufnahmen, die Leonor beim entspannten Einkaufsbummel zeigen, seien "inakzeptabel", weshalb eine Anklage mehr als notwendig sei.

Leonor befindet sich bereits seit Januar auf einer mehrmonatigen Ausbildungsreise. Diese führte die 19-Jährige bereits nach Peru, Chile, Brasilien, Uruguay und nun nach Panama. Ihre Tour ist Teil ihrer dreijährigen militärischen Ausbildung – mit dieser folgt sie dem Beispiel ihres Vaters Felipe und ihres Großvaters Juan Carlos (87). Am Dienstag traf sie erstmals auf ihre Mutter, nachdem sie sich vier Monate auf hoher See befunden hatte und sie somit nicht sehen konnte. Letizia begrüßte ihre Erstgeborene bei ihrem inoffiziellen Besuch in Panama City mit einer liebevollen Umarmung.

Getty Images Prinzessin Leonor, spanische Thronfolgerin

Getty Images Prinzessin Leonor mit Königin Letizia in Panama City, Mai 2025