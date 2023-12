"Neue Wege": Brigitte Büscher verlässt "Hart aber fair"

Sie verabschiedet sich! Brigitte Büscher war 23 Jahre lang als Zuschaueranwältin in der ARD-Talkshow Hart aber fair zu sehen. Doch damit ist nun Schluss: Nach rund 800 Ausgaben zieht die Journalistin einen Schlussstrich. Am Montagabend war sie ein letztes Mal zu sehen. Am Ende der Sendung verabschiedete sich der Moderator Louis Klamroth (34) sehr überraschend von ihr. Anlässlich ihres Abschieds widmet Brigitte den Zuschauern noch einige Worte!

In ihrer Abschlussrede warf die Journalistin einen Blick auf die Anfangszeit der Sendung zurück, "als wir noch so etwas Irrwitziges hatten wie die Phone-Box" oder als das Publikum noch Faxe schicken konnte. Während sie gerne "ein bisschen Wirklichkeit in die Sendung getragen" habe, wolle sie nun "etwas Neues anfangen, auf neue Wege gehen". Auch dem Publikum widmete Brigitte einige letzte Worte: "Ich habe Ihre Meinung immer dann als besonderen Gewinn empfunden, wenn Sie mit Respekt diskutiert haben, wenn Sie Zuspruch und Widerspruch gut verpackt haben, wenn Sie mit offenem Visier diskutiert haben."

Doch während sie viele gute Erinnerungen an ihre Zeit in der Show hat, sei dennoch nicht alles positiv gewesen. Besonders den Hass und die Hetze seien ihr negativ im Gedächtnis geblieben, wie sie erklärt: "Das macht es schwer, sich mit den Meinungen von Menschen auseinanderzusetzen, obwohl das natürlich auch sein muss."

Hauter, Katrin / ActionPress Louis Klamroth, Moderator

Galuschka, Horst Brigitte Büscher, Journalistin

