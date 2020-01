Besorgniserregende Neuigkeiten für alle Fans der Sendung "Hart aber Fair"! In der beliebten ARD-Show werden seit 2001 tagesaktuelle und kontroverse Themen in einer ausgewählten Runde diskutiert. Seit der Erstausstrahlung wird das Format von Journalist Frank Plasberg (62) moderiert. Doch in den kommenden Wochen werden die Zuschauer auf ihren gewohnten Talkmaster verzichten müssen: Frank Plasberg muss krankheitsbedingt für einen längeren Zeitraum pausieren!

Das gab der Sender nun in einem Presse-Statement bekannt. Demnach leide der Moderator unter einem temporären Ausfall des rechtes Gleichgewichtsorgans, der auf eine länger zurückliegende Schädigung des Ohrs durch ein Knalltrauma zurückzuführen sei. Plasberg sei deshalb dringend Ruhe verordnet worden – wie lange der 62-Jährige ausfällt, ist derzeit noch ungewiss.

Als Ersatz für den gebürtigen Rheinländer wird seine Kollegin Susan Link zunächst die Führung der Diskussionsrunde übernehmen. Die 43-Jährige ist bereits aus der WDR-Show "Kölner Sommer Treff" mit Micky Beisenherz (42), sowie dem MDR-"Riverboat" und dem ARD-"Morgenmagazin" bekannt.

Getty Images Frank Plasberg bei der Bambi-Verleihung 2008

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Frank Plasberg, Januar 2019

Getty Images Susan Link, Moderatorin

