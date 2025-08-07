"Hart aber Fair"-Moderator Louis Klamroth bekommt neue Show

Louis Klamroth (35), bekannt als Moderator der Polit-Talkshow Hart aber fair, wird nun ab dem 29. September in einer neuen Sendung in der ARD Mediathek zu sehen sein. Die neue Politikshow trägt den Titel "Press Play" und richtet sich insbesondere an jüngere Zuschauer. Dabei geht es um die Verbindung von Politik und Popkultur, wie eine Pressemitteilung der ARD ankündigt. Neben Gesprächen mit Gästen aus Politik und Gesellschaft stehen vor allem Ausschnitte aus TV und Internet im Mittelpunkt, die Diskussionen über Haltung, Humor und Herkunft anregen sollen. Laut t-online sind bisher drei halbstündige Ausgaben des Formats geplant.

Neben "Press Play" hat die ARD offenbar weitere Ideen, um Louis stärker im Programm zu verankern. So sind t-online zufolge auch zusätzliche Formate geplant, in denen der Moderator mehrmals im Jahr kontroverse Themen aus Politik und Gesellschaft aufgreift und dabei Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen lässt. Ziel sei es, den politischen Diskurs zu erneuern und dabei vor allem die jüngere Zielgruppe anzusprechen, die man mit traditionellem Fernsehen nur noch schwer erreicht. Die ARD möchte mit solchen innovativen Konzepten neue Wege ausprobieren und das bestehende Talkshow-Angebot erweitern.

Louis, der seit Ende 2022 "Hart aber Fair" moderiert, hat sich bereits als frischer Wind im Bereich der Polit-Talkshows etabliert. Mit seiner offenen Art und modernen Herangehensweise kann er nun den nächsten Schritt machen und mit "Press Play" ein neues Publikum begeistern. Seine Karriere begann der gebürtige Hamburger zunächst als Schauspieler, bevor er sich als Journalist und Moderator einen Namen machte. Privat hält sich der 35-Jährige bedeckt, was sein Leben jenseits der Kamera betrifft, doch beruflich setzt er weiterhin auf kreative und zeitgemäße Ansätze, um Menschen für politische Themen zu gewinnen. Die neue Show "Press Play" könnte für ihn nicht nur eine weitere berufliche Station sein, sondern auch ein Meilenstein, der den Polit-Talk neu definiert.

Getty Images Louis Klamroth, Moderator

Getty Images Louis Klamroth

Getty Images Louis Klamroth beim Deutschen Fernsehpreis 2018

