Weihnachtsstimmung pur! Diese Hits erobern gerade die Charts

Es weihnachtet sehr! Alle Jahre wieder mischt der Dezember die üblichen Singlecharts so richtig auf: Die Weihnachtsklassiker von Wham!, Mariah Carey (54) und Co. klettern an die Spitze der beliebtesten Songs und lassen alle neuen Hits hinter sich. Wegen des Todes von The-Pogues-Frontmann Shane MacGowan (✝65) startete auch sein Weihnachtslied "Fairytale of New York" richtig durch. Die aktuelle Chartliste zeigt: Diese Weihnachtshits sind die beliebtesten!

Die ersten 15 Plätze der offiziellen deutschen Singlecharts sind gerade ausschließlich mit Weihnachtsliedern besetzt – weiter unten finden sich noch zahlreiche weitere. Auf Platz eins landet dabei mal wieder die "Queen of Christmas" Mariah mit ihrem Evergreen "All I Want For Christmas Is You". Auf Platz zwei reiht sich wenig überraschend "Last Christmas" von Wham! ein, dahinter folgt "Merry Christmas Everyone" von Shakin' Stevens auf dem Treppchen. Außerdem sind noch Melanie Thornton (✝34), Kelly Clarkson (41), Sia (47) oder Chris Rea (72) mit ihren Hits für die gemütliche Jahreszeit unter den beliebtesten Songs.

"All I Want For Christmas Is You" ist zur Weihnachtszeit schon lange nicht mehr von der deutschen Chartspitze zu vertreiben. Seit 2019 schafft es das Lied jedes Jahr wieder auf die Eins – sowohl in Deutschland als auch in Österreich und in der Schweiz. Die Single wurde hierzulande über eine Million Mal verkauft und gehört damit zu den meistverkauften in Deutschland.

