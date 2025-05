Rebecca Ries stellt klar: Göktug hat sich von ihr getrennt

Das frischgebackene Elternpaar Rebecca Ries und Göktug Göker sorgt für Schlagzeilen: Nur einen Monat nach der Geburt ihres Kindes ist die Beziehung der beiden Vergangenheit. Göktug teilte die Trennung auf Instagram mit und erklärte, dass sie künftig getrennte Wege gehen werden. Doch Rebecca zeigt in ihrer eigenen Instagram-Story nun eine andere Seite der Geschichte und betont, dass die Entscheidung allein von Göktug getroffen wurde. "Nicht wir haben beschlossen, uns zu trennen, sondern er hat sich von uns getrennt", stellt die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin klar.

Weitere Details zum Liebes-Aus sind bisher noch nicht bekannt. Rebecca betont in ihrer Story lediglich, dass sie gerade Zeit brauche. "Ich melde mich bei euch, wenn es mir emotional besser geht", kündigt sie ihren Fans jedoch an. Mit einem Emoji, das ein gebrochenes Herz zeigt, lässt sie dennoch durchblicken, wie es ihr gerade geht. Außerdem bedankt sich die Internet-Bekanntheit bei ihren Followern für die "liebevollen Nachrichten". Es bleibt abzuwarten, was hinter der plötzlichen Trennung steckt.

Was viele Fans des Paares besonders schockiert: Noch Anfang des Jahres wirkten Göktug und Rebecca auf Social Media glücklich und voller Vorfreude auf ihr gemeinsames Leben als Eltern. Göktug und Rebecca hatten die Geburt ihres Babys in höchsten Tönen gefeiert und betont, wie sehr sich die beiden auf die Zukunft mit ihrem Kind freuten. Auch im Netz zeigen sich die Fans fassungslos. "Bis vor ein paar Minuten waren sie scheinbar noch so glücklich und plötzlich getrennt?", kommentierte nicht nur ein verwunderter Instagram-User.

